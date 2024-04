Visite « Veyrines ou trous de guérison » Frontenac, samedi 4 mai 2024.

Si le temps guérit toutes les blessures , les bonnes gens pressés fréquentaient avec assiduité les veyrines. Ces trous dans le mur de l’église, ou passage aménagé à l’arrière de l’autel, offraient une rémission assurée. L’usage des trous de guérisons, pratique forte ancienne, s’est perpétuée, hors et dans les temples. Avec la connivence des curés, malgré les interdictions des évêques, avec l’indulgence des Saints et la complicité des dieux païens. Qui n’a santé, n’a rien. Qui a veyrine est guéri . Au cours de ce circuit nous découvrirons deux veyrines. Nous aborderons l’origine des trous de guérisons, les rites pratiqués et pourquoi ça marche ! Départ de Frontenac, place du 13 mars 1962. Réservation obligatoire. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 14:00:00

fin : 2024-05-04 16:00:00

Place du 19 Mars 1962

Frontenac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@guidesudret.fr

