Ouverture du musée numérique le vendredi 3 juin et samedi 4 juin où une exposition sur les plantes invasives sera proposée en visite libre. Des reportages vidéos sur le même thème seront diffusés dans le musée numérique, ainsi que des jeux sur table tactile géante. Une visite du verger communal sera en accès libre, avec un stand de l’Agence Régionale de la Santé pour sensibiliser le public aux plantes invasives et les multiples raisons de leurs proliférations.

“Les jardins face au changement climatique” : visite d’un verger communal d’altitude avec conférence/exposition “les plantes invasives”. Intervention de l’ARS et de la LPO Espace Numérique et d’Accueil 8 place du Couderc 43150 Freycenet la Tour, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Freycenet-la-Tour Haute-Loire

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T17:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T12:00:00

