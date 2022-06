VISITE VÉLO, VIELLES PUBLICITÉS

2022-07-28 19:30:00 – 2022-07-28 Aux détours des rues, partez à la découverte d'anciennes publicités peintes. Marques de deux roues, aliments, boissons… qui ont marqué les époques. Il y en a pour tous les goûts. Entre souvenir et nostalgie d'une époque passée. Pique-niquons ensemble pour concluer à l'écluse. Votre guide sera Nathalie JUPIN du service tourisme et patrimoine. Départ : Maison du Pilier-Rouge.

