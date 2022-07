VISITE VÉLO, TOI MON TOIT, 4 août 2022, .

VISITE VÉLO, TOI MON TOIT



2022-08-04 – 2022-08-04

Qu’il s soient cintrés, bombés, coniques ou mansardés, ou encore sheds et terrasses, découvrons les couvertures mancelles et leur évolution architecturales, du Moyen Age à nos jours. Votre guide sera Julien HARDY du service tourisme et patrimoine. Départ : Maison du Pilier-Rouge.

