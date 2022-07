VISITE VÉLO, STREET ART DANS LA VILLE, 2 août 2022, .

VISITE VÉLO, STREET ART DANS LA VILLE



2022-08-02 – 2022-08-02

Rencontre des fresques du festival Plein Champ emblématiques de l’art urbain contemporain. L’art dans la ville et dans la nature pour susciter l’émotion.

En partenariat avec la direction du développement des actions culturelles et l’association Cyclamaine. Votre guide sera Sibyl DAVY du service tourisme et patrimoine. Départ : Maison du Pilier-Rouge.

