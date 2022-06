VISITE VÉLO, ARCHI XX, LA MAL-AIMÉE ?, 21 juillet 2022, .

VISITE VÉLO, ARCHI XX, LA MAL-AIMÉE ?



2022-07-21 – 2022-07-21

De la Percée centrale à la cité des Bruyère en passant par les Sablons, regardez différemment et découvrez cette architecture qui a transformé la ville, apporté du confort et une nouvelle façon de vivre la ville. Votre guide sera Julien HARDY du service tourisme et patrimoine. Départ : Maison du Pilier-Rouge.

