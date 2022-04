Visite urbaine : Agriculture urbaine et architecture écologique à Roubaix devant la Ferme du Trichon, 7 mai 2022, Roubaix.

**En 2022, un cycle de trois visites autour du thème « nature et ville », au printemps puis repris à l’automne.** On peut aborder le thème de la nature et de la ville sous bien des formes : biodiversité, nature, agriculture urbaine, architecture écologique… Le WAAO vous invite cette année à la découverte de cette nature protéiforme en ville, sous forme de promenade, à Lille et dans la métropole. Samedi 7 mai 2022, de 10h à 11h30 autour de l’agriculture urbaine et architecture écologique à Roubaix. La nature en ville peut prendre mille visages dont ceux de l’agriculture urbaine et de l’architecture écologique. Jardins familiaux, partagés, reconquêtes de friches, réhabilitations de bâtiments…, Roubaix, de par son histoire passée et actuelle, en fourmille d’exemples. Nous découvrirons la transformation en cours d’une ancienne friche industrielle de 8.000 m2 en ferme urbaine à la Ferme circulaire du Trichon et l’intervention écologique du collectif d’architectes Zerm sur l’ancien couvent des Clarisses lors de cette visite urbaine proposée par le WAOO. **RENDEZ-VOUS** devant la Ferme du Trichon face au 20, rue de Sébastopol, métro Roubaix Charles de Gaulle ou Grand Place, **FIN** Les Clarisses au 2 rue de Wasquehal, métro Epeule Montesquieu.

Tarif adhérent : 3€ / non adhérent : 5€ / habitant.e.s du quartier Moulin : gratuit (5 places)

Le WAAO vous invite à flâner et redécouvrir Lille avec l’historienne passionnée d’architecture et d’urbanisme Diane Cremer.

