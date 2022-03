Visite ” Une semaine, une oeuvre” Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches Indre-et-Loire

Dans le cadre de l'exposition « Agnès Sorel, l'influenceuse« , l'équipe de la Cité royale vous propose, chaque dimanche, la visite « une semaine, une œuvre ». Chaque dimanche à 15h au logis royal (sauf juillet et août).

citeroyaleloches@departement-touraine.fr +33 2 47 19 18 08 http://www.citeroyaleloches.fr/

