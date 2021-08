Colmar Office de tourisme de Colmar Colmar, Haut-Rhin Visite « Une nouvelle conception urbaine : le quartier allemand (1870-1918) » Office de tourisme de Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Office de tourisme de Colmar, le samedi 18 septembre à 10:00

### Découverte du patrimoine architecturale du quartier dit « allemand ». Partez à la découverte de ses maisons architecturales de caractère et découvrez la conception d’un urbanisme innovant de 1870 à 1918. Cette ville-jardin démontre aujourd’hui tout un art de vivre dans ce quartier résidentiel aéré et construit par des architectes-ingénieurs.

Adulte : 7 € ; Adolescent (12-18 ans) : 5 € ; Enfant -12 ans : gratuit.

Découverte du patrimoine architecturale du quartier dit « allemand ». Office de tourisme de Colmar Rue d'Unterlinden, 68000 Colmar

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00

Office de tourisme de Colmar Adresse Rue d'Unterlinden, 68000 Colmar Ville Colmar