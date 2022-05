Visite – Un métier rarissime : salicornier Terre de Sel Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Visite – Un métier rarissime : salicornier Terre de Sel, 28 mai 2022, Guérande. Visite – Un métier rarissime : salicornier

Terre de Sel, le samedi 28 mai à 10:00

Rencontre avec un récoltant de cette plante typique des marais salants. Son métier et sa passion pour la verte salicorne dont se régalent les gourmets. Réservé aux bons marcheurs et aux enfants de + de 12 ans.

1 personne: 14.50, 1 personne: 8, Pass: 37

Rencontre avec un récoltant de cette plante typique des marais salants. Son métier et sa passion pour la verte salicorne dont se régalent les gourmets. Réservé aux bons marcheurs et aux enfants … Terre de Sel Pradel 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Terre de Sel Adresse Pradel 44350 Guerande Ville Guérande lieuville Terre de Sel Guérande Departement Loire-Atlantique

Terre de Sel Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/

Visite – Un métier rarissime : salicornier Terre de Sel 2022-05-28 was last modified: by Visite – Un métier rarissime : salicornier Terre de Sel Terre de Sel 28 mai 2022 Guérande Terre de Sel Guérande

Guérande Loire-Atlantique