Visite : Un châtelain nommé Bacchus

2022-10-22 14:30:00 – 2022-10-22 16:30:00

Au cours d’une visite inédite, le château et le vin se mêlent pour vous emmener dans un voyage historique et œnologique.

À travers des éléments d’architecture, des détails de décors, des objets de collections et des pièces d’archives… vous verrez que la vigne n’est jamais loin de la forteresse ! Les passerelles dans l’histoire de l’Alsace et du monument sont d’ailleurs nombreuses.

Ce savoir-faire ancestral ne pouvait que trouver son écrin au château…

