Chaque premier dimanche du mois, l’entrée du musée est gratuite. Laissez-vous guider dans la découverte des collections du MUDAAC. La visite du mois de mai vous propose de partir à la rencontre des nombreuses sculptures qui jalonnent le parcours permanent, de la période antique à aujourd’hui.

Gratuit. Sur réservation.

Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) 1 place Lagarde , 88000 Epinal

2022-05-08T16:00:00 2022-05-08T17:00:00

