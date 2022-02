Visite – Un autre regard Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

Visite – Un autre regard Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC), 3 avril 2022, Épinal. Visite – Un autre regard

Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC), le dimanche 3 avril à 16:00

Chaque premier dimanche du mois, l’entrée du musée est gratuite. Laissez-vous guider dans l’exposition du moment : « Papiers poudrés : la collection de pastels du MUDAAC ». De l’art du portrait issu des cours européennes du 18ème siècle en passant par des œuvres plus modernes d’artistes lorrains, profitez également de la présentation rare et inédite d’une version de l’œuvre d’Odilon Redon, Les Yeux clos.

Gratuit. Sur réservation.

Chaque premier dimanche du mois, l’entrée du musée est gratuite. Laissez-vous guider dans l’exposition du moment : « Papiers poudrés : la collection de pastels du MUDAAC ». Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) 1 place Lagarde , 88000 Epinal Épinal Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T16:00:00 2022-04-03T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Adresse 1 place Lagarde , 88000 Epinal Ville Épinal lieuville Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal Departement Vosges

Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinal/

Visite – Un autre regard Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) 2022-04-03 was last modified: by Visite – Un autre regard Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) 3 avril 2022 Épinal Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal

Épinal Vosges