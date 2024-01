Visite troglo champignons Loches, mardi 16 juillet 2024.

Visite troglo champignons Loches Indre-et-Loire

Visite exceptionnelle et inédite d’une ancienne carrière de pierre transformée aujourd’hui en champignonnière. Découverte de la carrière et de la culture des champignons.

Visite exceptionnelle et inédite d’une ancienne carrière de pierre transformée aujourd’hui en champignonnière. Découverte de la carrière et de la culture des champignons.10 EUR.

122 Route de Mauvières

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-16 15:30:00

fin : 2024-07-16 17:00:00



L’événement Visite troglo champignons Loches a été mis à jour le 2024-01-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire