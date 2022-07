Visite « Trésors d’église » : Eglise Saint-Gengoux de Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National, 26 juillet 2022, Saint-Gengoux-le-National.

Visite « Trésors d’église » : Eglise Saint-Gengoux de Saint-Gengoux-le-National

2022-07-26 16:00:00 – 2022-07-26 16:45:00

Et si on vous faisait découvrir les églises autrement que par leur architecture ? Place à la découverte des vitraux et autres trésors que nous ne voyons jamais !

Venez découvrir cette église, aux vitraux sortis des plus grands ateliers du XIXe siècle, dont la restauration est prévue à partir de 2023 !

+33 3 85 51 53 33 https://www.pahclunytournus.fr/

PAH Cluny-Tournus

