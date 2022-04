VISITE – TRAVAUX DE PRINTEMPS AU MARAIS

VISITE – TRAVAUX DE PRINTEMPS AU MARAIS, 21 mai 2022, . VISITE – TRAVAUX DE PRINTEMPS AU MARAIS

2022-05-21 09:00:00 – 2022-05-21 11:30:00 Etape cruciale pour préparer la future récolte : l’habillage. Rencontre et démonstration du paludier préparant avec dextérité sa saline pour qu’elle donne le meilleur sel en été.

Réservé aux bons marcheurs et enfants de + de 12 ans. Etape cruciale pour préparer la future récolte : l’habillage. Rencontre et démonstration du paludier préparant avec dextérité sa saline pour qu’elle donne le meilleur sel en été.

Réservé aux bons marcheurs et enfants de + de 12 ans. dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville