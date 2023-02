Visite traditionnelle et dégustation – Domaine Specht Mittelwihr Mittelwihr Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Mittelwihr

Visite traditionnelle et dégustation – Domaine Specht, 2 janvier 2023, Mittelwihr Mittelwihr. Visite traditionnelle et dégustation – Domaine Specht 2 rue des Eglises Mittelwihr Haut-Rhin

2023-01-02 – 2023-04-30 Mittelwihr

Haut-Rhin Mittelwihr EUR Découvrez notre chai ! Entre foudres, barriques et cuves inox, nous aurons l’occasion d’échanger autour du métier de vigneron ainsi que du processus de vinification. Nous concluons la visite par une dégustation de nos vins, accompagnée d’un kougelhopf ou d’un bretzel. Découvrez le chai, entre foudres, barriques et cuves inox ! Monsieur SPECHT, vigneron, échangera sur ses pratiques, son métier et le processus de vinification. La visite se conclura par une dégustation des vins du Domaine accompagnée de Kougelhopf ou Bretzel.

Les enfants ne seront pas en reste car du jus de pomme et des dessins sont prévus pour eux ! +33 3 89 47 90 85 Mittelwihr

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Mittelwihr Autres Lieu Mittelwihr Adresse 2 rue des Eglises Mittelwihr Haut-Rhin Ville Mittelwihr Mittelwihr lieuville Mittelwihr Departement Haut-Rhin

Mittelwihr Mittelwihr Mittelwihr Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mittelwihr mittelwihr/

Visite traditionnelle et dégustation – Domaine Specht 2023-01-02 was last modified: by Visite traditionnelle et dégustation – Domaine Specht Mittelwihr 2 janvier 2023 2 rue des Eglises Mittelwihr Haut-Rhin Haut-Rhin Mittelwihr Mittelwihr, Haut-Rhin

Mittelwihr Mittelwihr Haut-Rhin