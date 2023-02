VISITE – TRACES ET INDICES DANS LES MARAIS Terre de Sel Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique

VISITE – TRACES ET INDICES DANS LES MARAIS Terre de Sel, 15 février 2023, Guérande . VISITE – TRACES ET INDICES DANS LES MARAIS Pradel Terre de Sel Guérande Loire-Atlantique Terre de Sel Pradel

2023-02-15 – 2023-02-15

Terre de Sel Pradel

Guérande

Loire-Atlantique Chaque nuit, bon nombre d’animaux sillonnent les marais salants. Qui sont-ils, que font-ils, où vont-ils ? Venez découvrir les nombreux indices qui signalent la présence des habitants à plumes, à poils, à écailles…

Balade en famille avec enfants de + de 7 ans. +33 2 40 62 08 80 http://www.terredesel.com/ Terre de Sel Pradel Guérande

dernière mise à jour : 2023-02-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Guérande Adresse Guérande Loire-Atlantique Terre de Sel Pradel Ville Guérande lieuville Terre de Sel Pradel Guérande Departement Loire-Atlantique

Guérande Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande /

VISITE – TRACES ET INDICES DANS LES MARAIS Terre de Sel 2023-02-15 was last modified: by VISITE – TRACES ET INDICES DANS LES MARAIS Terre de Sel Guérande 15 février 2023 Loire-Atlantique Pradel Terre de Sel Guérande Loire-Atlantique Terre de Sel Guérande

Guérande Loire-Atlantique