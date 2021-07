Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert, Haute-Saône Visite : Traces et empreintes au parc animalier Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Catégories d’évènement: Fougerolles-Saint-Valbert

Haute-Saône

Visite : Traces et empreintes au parc animalier Fougerolles-Saint-Valbert, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Fougerolles-Saint-Valbert. Visite : Traces et empreintes au parc animalier 2021-07-16 – 2021-07-16 Parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert Les Granges

Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône 12 12 EUR Partez à la découverte des indices de présence des animaux sauvages de nos forêts : empreintes, terriers, restes de repas, crottes, squelettes, etc.

Venez jouer les détectives et repartez avec votre moulage d’empreinte et un livret pour être incollable lors de vos prochaines balades en forêt.

RDV à 15h au chalet du parc : 1,3 km pour s’y rendre (compter environ 15 min depuis l’entrée côté Blanzey).

Durée : 1h30 à 2h.

Tarif : 5€ / personne (gratuit moins de 5 ans), famille : 12 €.

Réservation au 03 84 40 06 41. Partez à la découverte des indices de présence des animaux sauvages de nos forêts : empreintes, terriers, restes de repas, crottes, squelettes, etc.

Venez jouer les détectives et repartez avec votre moulage d’empreinte et un livret pour être incollable lors de vos prochaines balades en forêt.

RDV à 15h au chalet du parc : 1,3 km pour s’y rendre (compter environ 15 min depuis l’entrée côté Blanzey).

Durée : 1h30 à 2h.

Tarif : 5€ / personne (gratuit moins de 5 ans), famille : 12 €.

Réservation au 03 84 40 06 41. dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Fougerolles-Saint-Valbert, Haute-Saône Étiquettes évènement : Autres Lieu Fougerolles-Saint-Valbert Adresse Parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert Les Granges Ville Fougerolles-Saint-Valbert lieuville 47.8679#6.4164