Visite Traces et empreintes au parc animalier Fougerolles-Saint-Valbert, samedi 8 juin 2024.

Visite Traces et empreintes au parc animalier Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Partez à la découverte des indices de présence des animaux sauvages de nos forêts empreintes, terriers, restes de repas, crottes, squelettes, etc.

Venez jouer les détectives et repartez avec votre moulage d’empreinte et un livret d’indentification pour être incollable lors de vos prochaines balades en forêt.

RDV à 15h au chalet d’accueil situé au centre du parc (pour s’y rendre, emprunter l’entrée Blanzey accessible à partir du centre de Fougerolles. Compter 20 min à pieds pour se rendre au chalet depuis l’entrée).

Durée de l’animation 2h

Tarifs 5 € / personne (gratuit pour les moins de 3 ans).

Tarif famille 12 €.

Entrée du parc incluse dans le tarif.

Réservation au 03 84 40 06 41. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 15:00:00

fin : 2024-06-08 17:00:00

Parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert

Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

L’événement Visite Traces et empreintes au parc animalier Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2024-03-12 par COORDINATION DESTINATION VOSGES DU SUD