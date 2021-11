Guérande Terre de Sel Guérande, Loire-Atlantique Visite: Trace et indices dans les marais Terre de Sel Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Visite: Trace et indices dans les marais Terre de Sel, 18 décembre 2021, Guérande. Visite: Trace et indices dans les marais

du samedi 18 décembre au jeudi 23 décembre à Terre de Sel

Chaque nuit, bon nombre d’animaux sillonnent les marais salants. Qui sont-ils, que font-ils, où vont-ils ? Nous le découvrirons en suivant leurs empreintes laissées au matin dans l’argile. Venez découvrir les nombreux indices qui signalent la présence des habitants à plumes, à poils, à écailles… Balade en famille avec enfants de + de 7 ans Chaque nuit, bon nombre d’animaux sillonnent les marais salants. Qui sont-ils, que font-ils, où vont-ils ? Nous le découvrirons en suivant leurs empreintes laissées au matin dans l’argile. Venez d… Terre de Sel Pradel 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T14:00:00 2021-12-18T16:30:00;2021-12-23T14:00:00 2021-12-23T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Terre de Sel Adresse Pradel 44350 Guerande Ville Guérande lieuville Terre de Sel Guérande