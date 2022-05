Visite “tours et détours d’une rue toute droite.” Ainhoa, 19 juillet 2022, Ainhoa.

Visite "tours et détours d'une rue toute droite."

2022-07-19 11:00:00 – 2022-07-19 11:45:00 Rue principale Bureau d’Accueil Touristique d’Ainhoa

Ainhoa Pyrénées-Atlantiques

EUR 5 Terre d’accueil depuis toujours pour les pèlerins de St Jacques de Compostelle, bastide et carrefour commercial depuis le Moyen Age, Ainhoa est désormais classé dans les Plus Beaux Villages de France. C’est dire si la rue principale, les monuments classés, les montagnes alentours ont des histoires à raconter ou des légendes à dévoiler.

Les explications de votre guide et l’observation de l’architecture de cette rue-bastide, en apparence, droite et bien ordonnée, ouvriront les portes de votre imaginaire et vous offriront un beau voyage, très loin dans le temps.

Durée : 45 mn – Tarif adulte : 5 €, gratuit pour les moins de 14 ans. Minimum de 4 personnes. Réservation obligatoire.

Renseignements et réservations au Bureau d’Accueil Touristique. Tél. 05 59 29 93 99 ; ainhoa@otpaysbasque.com

+33 5 59 29 93 99

Rue principale Bureau d'Accueil Touristique d'Ainhoa

