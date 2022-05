Visite “tours et détours d’une rue toute droite.”, 2 août 2022, .

Visite “tours et détours d’une rue toute droite.”

2022-08-02 11:00:00 – 2022-08-02 11:45:00

EUR 5 Terre d’accueil depuis toujours pour les pèlerins de St Jacques de Compostelle, bastide et carrefour commercial depuis le Moyen Age, Ainhoa est désormais classé dans les « Plus Beaux Villages de France ». C’est dire si la rue principale, les monuments classés, les montagnes alentours ont des histoires à raconter ou des légendes à dévoiler.

Les explications de votre guide et l’observation de l’architecture de cette rue-bastide, en apparence, droite et bien ordonnée, ouvriront les portes de votre imaginaire et vous offriront un beau voyage, très loin dans le temps.

Durée : 45 mn – Tarif adulte : 5 €, gratuit pour les moins de 14 ans. Minimum de 4 personnes. Réservation obligatoire.

Renseignements et réservations au Bureau d’Accueil Touristique. Tél. 05 59 29 93 99 ; ainhoa@otpaysbasque.com

