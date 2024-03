Visite touristique commentée guided tour in english on request Saint-Valery-en-Caux, samedi 11 mai 2024.

Venez découvrir, lors d’une visite commentée en extérieur, cette cité balnéaire fière de son ancrage maritime. Bien que marquée par la seconde guerre mondiale, de beaux édifices tels que la maison Henri IV et son quartier des marins ont échappé aux bombardements. Quiz offert aux enfants. (Extension possible en voiture vers le quartier de l’Eglise gothique et son cimetière militaire

Port de chaussures confortables conseillé.

Guided tour on request for English speaking tourists.

Départ de la visite 14h30 RDV devant l’hôtel de ville durée 1h40 (2h15 avec l’extension facultative).

Tarif 8€/adulte 5€/enfant de 6 à 12 ans (quiz enfant offert avec la visite) Gratuit 6 ans

Hôtel de ville

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie alabacoast76@gmail.com

