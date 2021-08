Allassac Gare d'Allassac Allassac, Corrèze Visite touristique à bord d’un train TER Gare d’Allassac Allassac Catégories d’évènement: Allassac

### Prenez le train en gare d’Allassac et laissez-vous guider jusqu’à Uzerche avec un animateur du patrimoine de « Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise ». Faites l’expérience d’une visite inédite à bord d’un train avec SNCF entre Allassac et Uzerche. Quand est-ce que les voies ferrées ont été aménagées en Corrèze ? Pourquoi la ligne suit-elle la vallée de la Vézère at les barrages du Saillant ? Comment les tunnels ont été percés et les ponts ont été construits ? Un médiateur culturel répondra à toutes vos questions. Prenez le train en gare d’Allassac et laissez-vous guider jusqu’à Uzerche avec un animateur du patrimoine de « Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise ». Gare d’Allassac 1 avenue Victor Hugo, 19240 Allassac Allassac Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T16:30:00 2021-09-17T18:30:00;2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T14:00:00

