Visite thématique « Un trésor pour saint Michel » Le Mont-Saint-Michel, 21 novembre 2021, Le Mont-Saint-Michel.

Visite thématique « Un trésor pour saint Michel » Le Mont-Saint-Michel

2021-11-21 14:00:00 – 2021-11-21

Le Mont-Saint-Michel Manche Le Mont-Saint-Michel

En lien avec l’exposition “Merveilles d’or et d’argent. Trésors cachés et savoir-faire de la Manche”, proposée salle des hôtes de l’abbaye du Mont-Saint-Michel du 18 septembre 2021 au 30 janvier 2022, François Saint James, chargé d’action culturelle et guide conférencier pour le Centre des monuments nationaux, propose des visites thématiques.

Cette visite thématique vous propose de partir à la recherche du trésor disparu du célèbre sanctuaire et de découvrir dans l’exposition quelques objets extraordinaires, et peu connus, provenant de ce Trésor.

Modalités pratiques :

Tarif individuel (+ 18 ans et pass éducation) : 18 €.

Tarif jeune (7 – 17 ans, sur présentation d’un justificatif) et Public spécifique (demandeurs d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois ; bénéficiaires des minima sociaux ; handicapés civils avec un accompagnateur par personne) : 6 €.

Gratuit (-7ans) : 0 €.

Sur réservation sur www.abbaye-mont-saint-michel.fr rubrique Achetez votre billet à l’avance

Visite thématique proposée à 14h.

Point de rendez-vous : abbaye – 15 min avant la visite.

Limitée à 30 personnes.

Durée : 1h30.

Cette visite thématique, proposée par François Saint James, guide conférencier pour le Centre des monuments nationaux et chargé d’actions culturelles, n’aborde pas la totalité de l’historique et du parcours de visite de l’abbaye.

