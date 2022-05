Visite thématique “Traces”, 2 octobre 2022, .

Visite thématique “Traces”

2022-10-02 – 2022-10-02

De 1136 à 2022, presque 900 ans d’histoire… et autant de traces inscrites dans les murs de l’abbaye au fil des siècles :

– Lors de la construction : échafaudages et signes lapidaires, architecture romane et gothique, traces du 1er cloitre…

– Souvenirs des changements architecturaux des XVème, XVIème ou XVIIIème siècle

– Fantômes de l’usine de porcelaine au XIXème siècle

Autant de petits cailloux laissé par le temps pour découvrir l’histoire de Noirlac autrement.

Des traces de la construction à celles des restaurations et des occupants successifs, une découverte insolite de Noirlac.

resa@noirlac.fr +33 2 48 96 17 16 https://www.abbayedenoirlac.fr/lagenda/visite-traces/

© Abbaye de Noirlac

