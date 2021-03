Ancy-le-Franc Château d'Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc Visite thématique « Symboles et allégories au château d’Ancy-le-Franc » Château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc Catégorie d’évènement: Ancy-le-Franc

Visite thématique « Symboles et allégories au château d’Ancy-le-Franc » Château d’Ancy-le-Franc, 5 juin 2021-5 juin 2021, Ancy-le-Franc. Visite thématique « Symboles et allégories au château d’Ancy-le-Franc »

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Château d’Ancy-le-Franc

Pour ce nouveau rendez-vous, c’est le moment idéal pour (re)découvrir les jardins et les intérieurs de manière inédite avec une **visite thématique « Symboles et Allégories au château d’Ancy-le-Franc »**. L’équipe du château n’attend plus que vous pour fêter comme il se doit cette nouvelle édition des « Rendez-vous des jardins »

10€, 3€/enfant, Gratuit -6 ans

Les peintures n’auront plus aucun secret pour vous Château d’Ancy-le-Franc 18 place Clermont-Tonnerre, 89160 Ancy-le-Franc, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté Ancy-le-Franc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Ancy-le-Franc Autres Lieu Château d'Ancy-le-Franc Adresse 18 place Clermont-Tonnerre, 89160 Ancy-le-Franc, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté Ville Ancy-le-Franc