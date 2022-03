Visite thématique sur la biodiversité Parc Balbi Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Visite thématique sur la biodiversité Parc Balbi, 11 juin 2022, Versailles.

Parc Balbi, le samedi 11 juin à 10:00

Le Parc Balbi est un jardin du 18ème siècle de type anglais, bel exemple du patrimoine historique versaillais, qui se situe derrière le Potager du Roi. Son point d’eau en fait un lieu d’intérêt pour la biodiversité et notamment les oiseaux. Ce parc est géré sans pesticides, comme l’ensemble des espaces verts de la ville et a été labellisé EcoJardin pour la première fois en 2013.

Inscription obligatoire – Groupe de 15 personnes – Prévoir de bonnes chaussures

La Ville vous invite à découvrir la biodiversité de ce parc emblématique du 18ème siècle et les actions mises en place pour favoriser son accueil avec la Chargée de biodiversité et écologie urbaine. Parc Balbi 12 Rue du Maréchal Joffre 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T11:30:00

Lieu Parc Balbi Adresse 12 Rue du Maréchal Joffre 78000 Versailles Ville Versailles

Parc Balbi Versailles Yvelines

Versailles Yvelines