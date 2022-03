Visite thématique sur la biodiversité Cimetière des Gonards, 18 mai 2022, Versailles.

Visite thématique sur la biodiversité

Cimetière des Gonards, le mercredi 18 mai à 10:00

Les 4 cimetières de la ville, dont le cimetière des Gonards, sont gérés écologiquement et sans produits chimiques depuis 2009. Une gestion aux bénéfices multiples tant pour les jardiniers et visiteurs que pour les espèces faunistiques et floristiques qui peuplent ces espaces. Premier cimetière français labellisé EcoJardin en 2012, la Ville de Versailles vous invite donc à découvrir les espèces du cimetière des Gonards, les milieux dans lesquels elles évoluent et les actions mises en place pour favoriser leur venue et leur installation durable. Cette visite permettra, notamment, aux participants de voir la mare, créée en 2021 et non accessible au public.

Inscription obligatoire – Groupe de 15 personnes – Prévoir de bonnes chaussures

La Ville vous invite à découvrir la biodiversité du cimetière et les actions mises en place pour sa préservation par la direction des espaces verts avec la Chargée de biodiversité et écologie urbaine.

Cimetière des Gonards 19 rue de la Porte de Buc 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T11:30:00