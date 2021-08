Visite thématique : restauration de la façade abbatiale Abbaye des Prémontrés, 19 septembre 2021, Pont-à-Mousson.

Visite thématique : restauration de la façade abbatiale

Abbaye des Prémontrés, le dimanche 19 septembre à 11:00

### Et si on papotait autour de la restauration du chœur ! Cette visite, informelle et décontractée, vous permettra de découvrir les détails de ce chantier d’envergure. Destinées aux adultes et aux enfants, cette visites se veut informelle et décontractée, pour laisser libre court à ses étonnements et poser des questions, si vous le souhaitez.

Gratuit. Entrée libre.

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint-Martin, 54700 Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:30:00