Visite thématique “Que la lumière fut !”, 24 avril 2022, .

Visite thématique “Que la lumière fut !”

2022-04-24 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-24 16:00:00 16:00:00

7 EUR Centrée sur le rôle symbolique et concret mais au combien fondamental de la lumière dans la vie quotidienne d’une abbaye, cette visite interactive permet d’aborder l’architecture par le biais des différentes baies présentes à Noirlac, d’évoquer les vitraux et la lumière divine, l’éclairage nécessaire au travail (bougies, chandelles, lampes à huile, etc,) et même quelques inventions indispensables comme les lunettes !

Une visite autour du rôle symbolique et concret de la lumière dans la vie quotidienne d’une abbaye.

resa@noirlac.fr +33 2 48 96 17 16 https://www.abbayedenoirlac.fr/lagenda/que-la-lumiere-fut/

© D. Lavalette

