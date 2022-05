Visite thématique printanière de la ville > La Reconstruction, 21 mai 2022, .

Visite thématique printanière de la ville > La Reconstruction

2022-05-21 – 2022-05-21

Le service des musées et du patrimoine de la ville d’Avranches et la Société d’archéologie organisent des visites thématiques pour mieux comprendre certaines facettes du patrimoine avranchinais.

En partenariat avec la Société d’archéologie, littérature, sciences et arts d’Avranches et Mortain, le service des musées et du patrimoine d’Avranches invite les habitants à porter un oeil curieux sur les différentes facettes architecturales de leur ville à l’occasion de visites spécifiques.

Au programme, un focus d’1h30 au cours de trois après-midis du printemps portant chacun sur une composante patrimoniale :

– La Reconsctruction.

– Le Patrimoine vert .

– le XIXe siècle.

1ère visite : la Reconstruction – au départ de la place Littré.

Après les bombardements de 1944, Avranches connaît une importante phase de recomposition de la ville, qui s’inscrit dans un mouvement régional et même national, la Reconstruction.

