Avranches Manche Le service des musées et du patrimoine de la ville d’Avranches et la Société d’archéologie organisent des visites thématiques pour mieux comprendre certaines facettes du patrimoine avranchinais. En partenariat avec la Société d’archéologie, littérature, sciences et arts d’Avranches et Mortain, le service des musées et du patrimoine d’Avranches invite les habitants à porter un oeil curieux sur les différentes facettes architecturales de leur ville à l’occasion de visites spécifiques.

Au programme, un focus d’1h30 au cours de trois après-midis du printemps portant chacun sur une composante patrimoniale :

– La Reconsctruction (21/05/2022).

– Le Patrimoine vert (28/05/2022).

– le XIXe siècle . 3ème visite : Avranches au XIXe siècle.

Le XIXe siècle témoigne d’une frénésie de construction et de réorganisation urbaine, qui a laissé d’importants édifices publics et un bâti urbain caractéristique.

– 11h : conférence dans l’amphithéâtre du lycée Notre-Dame de la Providence (rue Chanoine Bérenger).

