Visite thématique : Portraits peints, portraits photographiques Bussy-le-Grand Bussy-le-Grand Catégories d’évènement: Bussy-le-Grand

Côte-d'Or

Visite thématique : Portraits peints, portraits photographiques Bussy-le-Grand, 4 décembre 2022, Bussy-le-Grand. Visite thématique : Portraits peints, portraits photographiques

12 Rue du Château Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand Côte-d’Or Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château

2022-12-04 – 2022-12-04

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château

Bussy-le-Grand

Côte-d’Or Bussy-le-Grand 0 0 EUR A l’occasion du premier dimanche du mois de décembre, découvrez d’un autre œil les portraits du château de Bussy-Rabutin. Laissez-les entrer en résonnance avec ceux du Prix Voltaire de la Photographie 2020 et entammer un dialogue intemporel. Une immersion dans le portrait qui ne vous laissera pas de marbre ! chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr +33 3 80 96 00 03 http://www.chateau-bussy-rabutin.fr/ Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Bussy-le-Grand, Côte-d'Or Autres Lieu Bussy-le-Grand Adresse Bussy-le-Grand Côte-d'Or Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Ville Bussy-le-Grand lieuville Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand Departement Côte-d'Or

Visite thématique : Portraits peints, portraits photographiques Bussy-le-Grand 2022-12-04 was last modified: by Visite thématique : Portraits peints, portraits photographiques Bussy-le-Grand Bussy-le-Grand 4 décembre 2022 12 Rue du Château Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand Cte-d'Or Bussy-le-Grand Cte-d'Or

Bussy-le-Grand Côte-d'Or