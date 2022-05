Visite thématique “Portraits de femmes” Cadillac Cadillac Catégories d’évènement: Cadillac

Gironde

Visite thématique “Portraits de femmes” Cadillac, 8 mai 2022, Cadillac. Visite thématique “Portraits de femmes” Place de la Libération Château Ducal Cadillac

2022-05-08 – 2022-05-08 Place de la Libération Château Ducal

Cadillac Gironde 13 EUR Qu’elles soient reines ou bien détenues, laissez-vous conter, par une guide-conférencière, l’histoire du château à travers ces portraits de femmes. Qu’elles soient reines ou bien détenues, laissez-vous conter, par une guide-conférencière, l’histoire du château à travers ces portraits de femmes. +33 5 56 62 69 58 Qu’elles soient reines ou bien détenues, laissez-vous conter, par une guide-conférencière, l’histoire du château à travers ces portraits de femmes. Gironde Tourisme

Place de la Libération Château Ducal Cadillac

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Cadillac, Gironde Autres Lieu Cadillac Adresse Place de la Libération Château Ducal Ville Cadillac lieuville Place de la Libération Château Ducal Cadillac Departement Gironde

Cadillac Cadillac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cadillac/

Visite thématique “Portraits de femmes” Cadillac 2022-05-08 was last modified: by Visite thématique “Portraits de femmes” Cadillac Cadillac 8 mai 2022 Cadillac Gironde

Cadillac Gironde