Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne Laroque-Timbaut 2.5 2.5 EUR La pierre, est un matériel de construction emblématique du Grand Villeneuvois. Découvrez les propriétés et les usages de cette matière à bâtir lors de la visite.

Durée : 1h à 1h30

