Visite thématique “L’usage du bois dans une abbaye cistercienne”, 20 novembre 2022, .

Visite thématique “L’usage du bois dans une abbaye cistercienne”

2022-11-20 14:30:00 – 2022-11-20 16:00:00

L’abbaye de Noirlac se situe encore aujourd’hui au pied de la forêt de Meillant et dès les origines, à l’arrivée des moines dans la région, le bois est omniprésent dans leur quotidien. C’est une ressource essentielle utilisée de diverses manières selon leurs besoins.

Les moines de Noirlac vont faire bon usage du bois dans leur vie quotidienne : bois de construction, bois nourricier, usage domestique du bois, bois de sculptures…

C’est sous une forme ludique que ces usages sont abordés : devinettes, puzzles, et autres surprises agrémentent la visite et permettent ainsi d’en apprendre plus sur le bois et le quotidien des moines !

Cette visite ludique est l’occasion de découvrir les multiples usages du bois par les moines depuis le Moyen Age.

resa@noirlac.fr +33 2 48 96 17 16 https://www.abbayedenoirlac.fr/lagenda/visite-lusage-du-bois-au-moyen-age-dans-une-abbaye/

© Abbaye de Noirlac

