Visite thématique : L’Hôtel de la Marine, souvenirs d’une renaissance Hôtel de la Marine Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Visite thématique : L’Hôtel de la Marine, souvenirs d’une renaissance Hôtel de la Marine Paris, 21 juillet 2023, Paris. Le vendredi 25 août 2023

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 18 août 2023

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 11 août 2023

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 28 juillet 2023

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 21 juillet 2023

de 19h00 à 20h00

.Tout public. payant Plein tarif 17 € Gratuités habituelles applicables Apprenez-en plus sur la restauration et le remeublement de ce joyau du XVIIIe siècle emblématique de la place de la Concorde ! En compagnie d’un agent du monument, nous vous invitons à découvrir la petite histoire du chantier hors-norme mené par le Centre des monuments nationaux à l’occasion de l’ouverture de l’Hôtel de la Marine aux publics en juin 2021. Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde 75008 Paris Contact : https://www.hotel-de-la-marine.paris/agenda/visite-famille-l-histoire-de-l-hotel-de-la-marine hoteldelamarine@monuments-nationaux.fr https://www.facebook.com/hoteldelamarineparis https://www.facebook.com/hoteldelamarineparis https://www.hotel-de-la-marine.paris/agenda/visite-thematique-l-hotel-de-la-marine-souvenirs-d-une-renaissance

Benjamin Gavaudo / CMN Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Hôtel de la Marine Adresse 2 place de la Concorde Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Hôtel de la Marine Paris

Hôtel de la Marine Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/