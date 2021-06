Orléans Hôtel Cabu,Musée d'Histoire et d'Archéologie Loiret, Orléans VISITE THÉMATIQUE / « L’Hôtel Cabu et ses secrets » Hôtel Cabu,Musée d’Histoire et d’Archéologie Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Connaissez-vous le musée d’histoire et d’archéologie d’Orléans installé dans cet ancien hôtel particulier, nommé l’Hôtel Cabu ? Il recèle de nombreux objets autour de l’histoire de la ville d’Orléans ! Un médiateur vous dévoile ses secrets pour mieux connaître et comprendre ce que fut notre cité ! **> Mercredi 21/07 de 17h à 18h** **> Mercredi 28/07 de 17h à 18h** **> Mercredi 04/08 de 17h à 18h** **> Mercredi 18/08 de 17h à 18h** **> Mercredi 25/08 de 17h à 18h** **> Samedi 28/08 de 17h à 18h** Inclus dans le billet d’entrée des musées Réservation sur : [[https://billetterie.orleans-metropole.fr](https://billetterie.orleans-metropole.fr)](https://billetterie.orleans-metropole.fr) [[reservationmusee@orleans-metropole.fr](mailto:reservationmusee@orleans-metropole.fr)](mailto:reservationmusee@orleans-metropole.fr)

Hôtel Cabu,Musée d'Histoire et d'Archéologie 1, square Abbé Desnoyers 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T17:00:00 2021-07-21T18:00:00;2021-07-28T17:00:00 2021-07-28T18:00:00;2021-08-04T17:00:00 2021-08-04T18:00:00;2021-08-18T17:00:00 2021-08-18T18:00:00;2021-08-25T17:00:00 2021-08-25T18:00:00;2021-08-28T17:00:00 2021-08-28T18:00:00

