Visite thématique l’évolution des ouvertures de la collégiale de Saint Léonard-de-Noblat Collégiale Saint-Léonard-de-Noblat, vendredi 26 juillet 2024.

Un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire vous dévoile l’histoire de la collégiale et la singularité de son architecture romane, en particulier l’évolution de ses ouvertures certaines ouvraient sur des chapelles disparues et ont elles-mêmes disparu, d’autres ont été réinvesties par de récents vitraux dans la nef…

En fin de visite, un élu de la mairie viendra expliquer les problématiques liées à l’ouverture d’un accès PMR (personnes à mobilité réduite) dans un édifice à la valeur universelle exceptionnelle, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26 15:00:00

fin : 2024-07-26 17:00:00

Collégiale 2 Place Wilson

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine mediationpahmb@gmail.com

