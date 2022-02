Visite thématique : ‘Les villages disparus du Chemin des Dames’ Oulches-la-Vallée-Foulon Oulches-la-Vallée-Foulon Catégories d’évènement: Aisne

Oulches-la-Vallée-Foulon

Visite thématique : ‘Les villages disparus du Chemin des Dames’ Oulches-la-Vallée-Foulon, 10 juillet 2022, Oulches-la-Vallée-Foulon. Visite thématique : ‘Les villages disparus du Chemin des Dames’ Oulches-la-Vallée-Foulon

2022-07-10 14:00:00 – 2022-07-10 17:00:00

Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne Oulches-la-Vallée-Foulon 0 Suivez notre guide à la découverte des villages disparus du Chemin des Dames, détruits au cours de la Première Guerre mondiale. Si certains d’entre eux ont été reconstruits, d’autres furent condamnés à disparaître.

Partez à bord de notre bus, accompagnés de Cyrille, sur les traces de ces villages marqués par la Grande Guerre… RV au départ de la Caverne du Dragon à 14h ! (réservation impérative) Suivez notre guide à la découverte des villages disparus du Chemin des Dames, détruits au cours de la Première Guerre mondiale. Si certains d’entre eux ont été reconstruits, d’autres furent condamnés à disparaître.

caverne@aisne.fr +33 3 23 25 14 18 https://www.chemindesdames.fr/

Oulches-la-Vallée-Foulon

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

