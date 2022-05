Visite thématique “Les plantes tinctoriales du bocage”

2022-05-22 14:30:00 – 2022-05-22 16:00:00 -15 EUR Des peintures rupestres à aujourd’hui, les hommes ont toujours utilisé la couleur pour agrémenter leur mode de vie, en teignant des étoffes, en colorant des objets, ou en exécutant des œuvres d’art comme les enluminures réalisées par les moines cisterciens dans les abbayes.

Pour teindre, plusieurs méthodes existent, notamment l’utilisation de plantes tinctoriales.

Partez ainsi à la découverte de ces plantes présentes dans le bocage de Noirlac avec notre médiateur nature.

Quels pigments trouve-t-on dans ces plantes ? Quelles couleurs produisent-ils ?

resa@noirlac.fr +33 2 48 96 17 16 https://www.abbayedenoirlac.fr/lagenda/les-plantes-tinctoriales-du-bocage/

