Maine-et-Loire Cette visite vise à combattre bon nombre d’idées reçues sur la condition féminine à l’époque médiévale. Au travers de l’exemple des duchesses d’Anjou nous verrons que ces femmes du Moyen-Age exercent un pouvoir administratif et même militaire et sont très intéressées par le monde des arts. INFOS PRATIQUES

Effectif limité pour chaque visite RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION

Réservation au 02 41 86 48 77 ou angers@monuments-nationaux.fr Château d’Angers 2 promenade du Bout du Monde Angers

