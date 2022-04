VISITE THÉMATIQUE: LES ANIMAUX DANS LA TAPISSERIE DE L’APOCALYPSE

VISITE THÉMATIQUE: LES ANIMAUX DANS LA TAPISSERIE DE L’APOCALYPSE, 5 mai 2022, . VISITE THÉMATIQUE: LES ANIMAUX DANS LA TAPISSERIE DE L’APOCALYPSE

2022-05-05 10:15:00 – 2022-05-05 11:15:00 La tapisserie de l’Apocalypse est une fenêtre ouverte sur le Moyen Âge. Parcourez les 100 m de long de cette tapisserie extraordinaire pour partir sur la piste de son bestiaire. Infos pratiques:

Pas de réservation en avance. Effectif limité, anticipez votre arrivée. La tapisserie de l’Apocalypse est une fenêtre ouverte sur le Moyen Âge. Parcourez les 100 m de long de cette tapisserie extraordinaire pour partir sur la piste de son bestiaire. Infos pratiques:

Pas de réservation en avance. Effectif limité, anticipez votre arrivée. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville