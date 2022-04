VISITE THÉMATIQUE: LE CHÂTEAU DANS LA VILLE

2022-04-28 10:15:00 – 2022-04-28 11:15:00 Le château occupe une place majeure dans la ville d’Angers. La construction de cette gigantesque forteresse au XIIIe siècle a généré un véritable bouleversement dans la cité.

Pas de réservation en avance. Effectif limité, anticipez votre arrivée. Le château occupe une place majeure dans la ville d’Angers. La construction de cette gigantesque forteresse au XIIIe siècle a généré un véritable bouleversement dans la cité.

Pas de réservation en avance. Effectif limité, anticipez votre arrivée.

