Visite thématique “Le chant des oiseaux” Bruère-Allichamps, 20 avril 2022, Bruère-Allichamps.

Visite thématique “Le chant des oiseaux” Bruère-Allichamps

2022-04-20 – 2022-04-20

Bruère-Allichamps Cher Bruère-Allichamps

EUR De la fin de l’hiver au début de l’été, nos campagnes résonnent du chant de milliers d’oiseaux revenus parfois de contrées lointaines. Lors d’une balade dans le bocage de Noirlac, vous pourrez découvrir les vocalises de ces animaux et comprendre les raisons qui les poussent à s’égosiller ainsi. Alouette lulu, pinson des arbres et grimpereau des jardins seront présents pour faire travailler vos tympans et vous permettre d’écouter ces animaux d’une nouvelle oreille une fois rentré chez vous.

Lors d’une balade dans le bocage de Noirlac, vous pourrez découvrir les vocalises des oiseaux et comprendre les raisons qui les poussent à s’égosiller ainsi. Alouette lulu, pinson des arbres et grimpereau des jardins seront présents pour faire travailler vos tympans !

resa@noirlac.fr +33 2 48 96 17 16 https://www.abbayedenoirlac.fr/au-programme/les-evenements/rendez-vous-nature/

© B. Poisson

Bruère-Allichamps

dernière mise à jour : 2022-04-08 par