Saône-et-Loire

Visite thématique « La face cachée de Notre-Dame » Cluny, 24 juin 2021-24 juin 2021, Cluny. Visite thématique « La face cachée de Notre-Dame » 2021-06-24 15:45:00 – 2021-06-24 16:45:00 Office de Tourisme 6 rue Mercière

Cluny Saône-et-Loire EUR 10 Partez à la découverte de l’église Notre-Dame, celle que l’on voit mais que l’on ne regarde pas. Admirez les nombreuses sculptures, son architecture du premier gothique.. Elle n’aura plus de secret pour vous ! contact@cluny-tourisme.com +33 3 85 59 05 34 Partez à la découverte de l’église Notre-Dame, celle que l’on voit mais que l’on ne regarde pas. Admirez les nombreuses sculptures, son architecture du premier gothique.. Elle n’aura plus de secret pour vous !

Lieu Cluny Adresse Office de Tourisme 6 rue Mercière Ville Cluny lieuville 46.43394#4.65786