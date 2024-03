Visite thématique « Hortus : l’histoire du jardin romain » Musée archéologique Saintes, dimanche 2 juin 2024.

Visite thématique « Hortus : l’histoire du jardin romain » À côté du jardin potager, le plus ancien cultivé par l’homme, découvrez l’histoire du jardin romain, image idyllique d’une nature toujours verte et fleurie. Venez partager la nature cultivée comme un… Dimanche 2 juin, 14h30 Musée archéologique Réservation conseillée, renseignements : 05 46 74 20 97 – musee.archeologique@ville-saintes.fr

À côté du jardin potager, le plus ancien cultivé par l’homme, découvrez l’histoire du jardin romain, image idyllique d’une nature toujours verte et fleurie. Venez partager la nature cultivée comme un trompe-l’œil au service de l’ambigüité du dehors/dedans, et retrouver la symbolique des plantes à l’Antiquité, entre les lauriers d’Apollon, la rose de Vénus et le roseau de Pan !

Musée archéologique Esplanade André Malraux 17100 SAINTES Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

