Bazas Gironde Suivez la guide, d’un quartier à l’autre, de place en place, du marché aux cochons au marché aux chaussons, les foires et marchés de Bazas au fil du temps n’auront plus de secret pour vous !

Ce jour-là se tiendra la foire à la brocante sur la place de la Cathédrale. +33 5 56 25 25 84 Suivez la guide, d’un quartier à l’autre, de place en place, du marché aux cochons au marché aux chaussons, les foires et marchés de Bazas au fil du temps n’auront plus de secret pour vous !

